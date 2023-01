The Witcher: un cosplay di Triss Merigold alla luce di una candela

CD Projekt Red non ha di certo concluso l'esplorazione del Continente, quella terra fantasy dove, nei primi tre videogiochi - e in tantissimi racconti scritti dallo scrittore polacco Andrzej Sapkwoski - Geralt di Rivia ha vissuto le proprie avventure. Infatti, la saga di The Witcher non è completamente chiusa e sta per iniziare un altro ciclo.

Con l'abbandono di Geralt di Rivia le cose saranno sicuramente differenti. Per ora, CD Projekt Red ha coinvolto i veterani del proprio studio per occuparsi della nuova saga di The Witcher, che partirà con il quarto capitolo sottotitolato Polaris. Sembra non ci sia quindi niente da temere e, nonostante il percorso sia completamente nuovo, lo studio polacco si dedicherà con molta accortezza a questi ambienti. Ambientazioni che The Witcher 4 ancora deve mostrare, e lo stesso vale per i personaggi che ne prenderanno parte. Ci sarà Ciri, l'allieva di Geralt che sembra averne preso la staffetta? E invece Triss Merigold?

Proprio lei è un personaggio che potrebbe tranquillamente apparire nella nuova saga, a differenza di Yennefer e Geralt. Triss Merigold, la maga delle fiamme di Maribor che veste sempre di abiti verdi brillanti, farebbe così da ancora tra il vecchio e il nuovo seguito. Magari la troveremo così, come in questa foto, in una delle fasi del prossimo videogioco: in questo cosplay di Triss Merigold al lume di candela regalato ai fan da Kurama, c'è la donna seduta in una stanza con una semplice candela accesa, in uno stato di penombra, e che sicuramente dà molta atmosfera fantasy.