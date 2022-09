The Witcher: un cosplay di Triss Merigold, la maga di fuoco in mostra in queste foto

Essendo un regno fantasy, quello creato da Andrzej Sapkowski è fondato anche sulla magia. Il Continente di The Witcher, che ha preso forma inizialmente nei libri, poi nei videogiochi di CD Projekt Red e infine nella serie TV di Netflix, è permeato di arti magiche di ogni tipo che incidono sulla vita di tutti indistintamente.

Non a caso esistono anche organizzazioni come la Loggia delle Maghe, di cui Triss Merigold è un membro. Maga di grande talento sia nell'uso del fuoco che nelle cure e nella creazione di pozioni, è stata una figura importante in The Witcher in più occasioni, stringendo rapporti molto stretti con gli altri tre pezzi grossi della saga, ovvero Geralt, Yennefer e Ciri. Proprio quest'ultimo rapporto potrebbe portarla a tornare in The Witcher 4 ora in produzione.

Ma, in attesa di conoscere le intenzioni di CD Projekt Red per il prossimo capitolo della saga, concentriamoci su Triss Merigold in questo cosplay di Sweetie Fox. La cosplayer è al suo primo photoshoot profesisonale e ha deciso di puntare proprio sulla maga di The Witcher, una delle più amate del panorama videoludico. Quale credete sia la foto migliore?

Ed ecco intanto anche un cosplay di Ciri, pronta per il suo ritorno.