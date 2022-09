The Witcher: un cosplay di Triss Merigold con la sua magia infuocata

Geralt di Rivia è il protagonista di The Witcher, anche se non sarà più lui a dirigere il tutto come protagonista di The Witcher 4. Nel corso della sua avventura nel Continente immaginato da Andrzej Sapkwoski e riprogettato da CD Projekt Red con i vari videogiochi, ha conosciuto diversi personaggi che sono poi diventati molto importanti.

Alcuni sono diventati nemici giurati, altri sono invece stati al suo fianco come fidi alleati. Qualcuno di questi avrebbe voluto anche qualcosa in più, come Triss Merigold, la maga di Maribor. La storia della maga dai capelli rossicci in The Witcher risale a molto tempo prima degli avvenimenti di The Witcher 3 e, nel mentre, la strega che manipola il fuoco si è anche innamorata di Geralt. Tuttavia non riuscirà a diventare la sua compagna di vita, ruolo che è stato dato ufficialmente a Yennefer di Vengerberg.

Triss rimane comunque in grado di infuocare gli animi, come dimostra la cosplayer Aka Purin. Con un abito marroncino, una camicia bianca, un coprispalle verde e pantaloni di pelle marrone, questo cosplay Triss Merigold è pronta a combattere facendo uso delle sue fiamme magiche, che in questo caso producono un arco di fuoco partendo dalle due mani.

Possibile che sarà presente anche nel quarto videogioco, magari al fianco di una Ciri all'avventura.