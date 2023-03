The Witcher: questo cosplay di Triss Merigold vi manderà a fuoco

The Witcher III è un GDR sviluppato da CD Projekt Red e pubblicato nel 2015. Il gioco è stato un grande successo di critica e di pubblico, grazie alla sua narrazione coinvolgente, ai personaggi interessanti e all'ambientazione fantasy. Non a caso, la sua popolarità ha portato allo sviluppo della nuova trilogia che inizierà con The Witcher: Polaris.

Il mondo di The Witcher è popolato da maghi e streghe, che hanno la capacità di usare la magia per combattere i mostri e per influenzare gli eventi del mondo. I maghi e le streghe sono anche impegnati in politica e intrighi, poiché il loro potere e la loro influenza li rendono una forza importante nel mondo. Tra questi maghi e streghe, Triss Merigold è una delle più importanti e influenti.

Triss Merigold è una strega rossa e una dei personaggi più amati della serie. È stata introdotta per la prima volta nel gioco originale The Witcher del 2007 e successivamente ha avuto un ruolo importante nei giochi successivi. Triss è un'abile maga che usa il suo potere per aiutare il protagonista, Geralt di Rivia, a sconfiggere i mostri e a navigare gli intrighi politici del mondo del gioco.

Ciò che rende Triss un personaggio così amato è la sua personalità calda e accogliente. È un'alleata fedele e un'amica leale, e si preoccupa profondamente per il benessere degli altri. Triss è anche una figura materna per molti personaggi del gioco, poiché si prende cura di loro e li protegge. Sa però anche incendiarsi, come mostra questo cosplay di Triss Merigold in grado di infiammare, realizzato da Greatkassby e postato su TikTok.

