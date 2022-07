The Witcher: un cosplay di Triss Merigold pronta per la nuova saga

La saga di The Witcher realizzata da CD Projekt Red ha portato, nel corso dell'ultimo decennio, tanti appassionati a questo mondo fantasy. I libri di Andrzej Sapkowski sono diventati conosciuti in tutto il mondo e hanno spinto alla realizzazione di una serie TV da parte di Netflix, con Henry Cavill nel ruolo del famoso strigo Geralt di Rivia.

Una produzione videoludica che è durata tanto e che sembrava destinata a fermarsi quando CD Projekt Red ha iniziato a lavorare in modo spinto su Cyberpunk 2077, una nuova IP. Lo stop è stato soltanto temporaneo però dato che lo studio polacco ha annunciato la produzione di The Witcher 4, che soltanto il tempo potrà dirci come sarà. Realizzato in Unreal Engine, porterà una ventata d'aria fresca nella serie con nuovi personaggi e forse una nuova protagonista.

Ciò non vuol dire che tutto Il Continente che abbiamo conosciuto cambierà radicalmente, dato che a fare da protagonista potrebbe pensarci Ciri e che al suo fianco potremmo anche ritrovare Triss Merigold, la maga di Maribor sempre ammantata di verde che contrasta con i suoi capelli di un rosso fiammeggiante. La cosplayer Irina Meier si trasforma con tutto il suo fascino generando questo cosplay di Triss Merigold con il suo abito verde intarsiato d'oro. Vorreste rivederla nel prossimo videogioco?