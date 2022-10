The Witcher: un cosplay di Triss Merigold dall'aspetto regale

Saranno tanti i videogiochi di The Witcher in arrivo nel prossimo decennio. Da qui al 2030 CD Projekt Red si darà da fare per produrre tre sequel per la nuova saga ma anche diversi spin-off dedicati al mondo fantasy creato da Andrzej Sapkwoski. Ci sarà quindi un enorme allargamento del mondo di The Witcher.

Ciò vuol dire non soltanto un'esplorazione più approfondita del Continente, che potrebbe cambiare e variare per accogliere meglio il passare degli anni o chissà, anche qualche periodo storico completamente differente. Dall'altra vuol dire che ci saranno anche altri personaggi ad animare il mondo di The Witcher, figure che finora non avevamo mai conosciuto e che quindi contribuiscono a creare trame inedite.

Non vanno però dimenticati i personaggi che hanno fatto la storia dei primi tre giochi di CD Projekt Red. Se da un lato ci si aspetta Ciri protagonista di The Witcher 4, dall'altra non va dimenticata la possibile presenza di Triss Merigold nel prossimo videogioco, magari come figura chiave o chissà, forse anche protagonista di uno degli spin-off.

In attesa di rivederla sugli schermi con pad alla mano, ecco Anya iChios che ha realizzato un cosplay di Triss Merigold con un'eleganza regale, con il suo vestito verde e un calice di vino tra le mani mentre si muove in un'ambientazione simil medievale.