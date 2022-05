The Witcher: un cosplay di Yennefer e Ciri insieme

Tra i personaggi principali di The Witcher, considerate tutte le avventure passate insieme, si è creato un legame particolare. Geralt di Rivia ha intessuto un legame romantico con Yennefer di Vengerberg, intricato un'importante amicizia con Triss Merigold e ha anche fatto praticamente da padre alla giovane Ciri, ricevuta dalla Legge della Sorpresa.

Questi legami sono stati fondamentali e non hanno interessato soltanto il protagonista di The Witcher, dato che anche gli altri personaggi principali hanno poi visto varie evoluzioni nei rapporti con gli altri. Anche Yennefer e Ciri, visto il loro rapporto con Geralt, hanno poi imparato a conoscersi, con la maga che ha deciso di prenderla come figlia adottiva.

Le cosplayer Mina Bloody e Saint Histerya, accompagnate dalla fotografa El Vesania, sono andate alla ricerca di una location per scattare varie foto a tema The Witcher, e ci sono riuscite. In questo modo hanno reso incredibile la cornice dei loro cosplay di Yennefer e Ciri insieme, madre e figlia adottiva, che si riuniscono e osservano l'orizzonte dall'alto. Una riproduzione ottima che è dovuta a un mix di fattori tra costumi ben realizzati e pose variegate.

Ecco anche un cosplay di Triss Merigold e di un cosplay di Ciri durante una caccia solitaria, pronta per diventare la prossima protagonista.