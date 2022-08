The Witcher: un cosplay di Yennefer tutto floreale di Alice Spiegel

Sono milioni i videogiocatori che hanno vissuto le avventure di Geralt di Rivia in The Witcher 3. Tramite PlayStation, Xbox e PC, lo strigo ha potuto sguainare più volte la sua spada per poi trafiggere e sventrare creature e nemici. Ma non c'è soltanto questo nell'avventura che CD Projekt Red ha proposto ai suoi appassionati una decina d'anni fa.

Ci sono infatti tante quest che aiutano a calarsi nel mondo di Andrzej Sapkowski, con la possibilità di intrattenere rapporti con alcuni personaggi. E qui il giocatore si interfaccia con una scelta molto difficile, che spesso ha fatto scatenare diatribe in rete: Triss Merigold o Yennefer di Venderberg? Non c'è una risposta univoca e la scelta non è di certo semplice. Forse questo cosplay creato da Alice Spiegel potrà snebbiare le idee dell'appassionato di turno, sia quello che ha fatto la sua scelta sia quello che ancora deve farla.

Questo cosplay di Yennefer di Venderberg da The Witcher porta nella realtà tutta la bellezza della maga che affianca Geralt. Capelli corvini e un abito nero con pochi innesti di colore le danno un aspetto molto elegante. Avete fatto la vostra scelta?

Mentre potete godervi questo cosplay con Geralt e Ciri insieme, è da notare come The Witcher sia stato copiato di recente.