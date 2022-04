The Witcher, un cosplay di Yennefer: Hikka la prepara per il ritorno nei videogiochi

La saga di The Witcher preparata da CD Projekt Red si è ritagliata un posto importante nell'olimpo videoludico. La visione che hanno avuto i ragazzi polacchi dello studio ha completamente trasformato i racconti scritti da Andrzej Sapkowski, andando a creare un Geralt di Rivia unico e originale, conosciuto in tutto il mondo.

La saga che si è conclusa con The Witcher 3: Wild Hunt è stata in stop per anni. Durante la produzione di Cyberpunk 2077 si è parlato molto di un The Witcher 4 che ora è stato ufficializzato. Vedremo i personaggi di questo mondo fantasy replicati in Unreal Engine 5, ma quali della vecchia guardia torneranno? Non si sa ancora nulla, se non una cosa: il medaglione della lince del poster di The Witcher 4 anticipa un ritorno di Ciri, forse.

E per quanto riguarda Yennefer? La maga di Vengerberg potrebbe tornare quanto no nei prossimi racconti di CD Projekt Red, ma prima di saperlo sarà necessario aspettare ancora molto tempo. Se non vedete l'ora di rivederla, tuttavia, ecco un cosplay di Yennefer creato da Hikka. La modella propone la versione classica della maga, con abito nero e capelli corvini che le corrono ai lati del viso, in un'immagine molto fedele alla controparte videoludica.