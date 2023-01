The Witcher: un cosplay di Yennefer, la maga su TikTok

Da diversi anni, il franchise di The Witcher ha fatto molta presa sul mondo videoludico. Soprattutto The Witcher 3 è il più nominato della trilogia attuale, nonostante CD Projekt Red non abbia preso a riferimento le storie dei libri di Andrzej Sapkowski. Si è venuto a creare così un universo alternativo e differente ma comunque fedele.

Questo immaginario polacco che ha ottenuto forma grazie alla visione dell'autore è diventato per l'appunto ben noto a livello videoludico. Ormai i personaggi principali, come Geralt di Rivia e non solo, hanno delle fattezze ben fisse nella mente di tutti gli appassionati, riprese in The Witcher 3 per next-gen. La situazione è un po' cambiata non soltanto grazie al serial Netflix ma anche ai tanti cosplay, e chissà cosa capiterà nel futuro della saga.

È possibile che, oltre all'ex protagonista Geralt, non vedremo neanche più Yennefer nel prossimo videogioco della saga. The Witcher 4 infatti rivoluzionerà la situazione, con CD Projekt Red che già sta lavorando alla nuova storia. Intanto però il pubblico non dimentica di certo la bellezza e il modo di fare di Yennefer di Vengerberg, richiedendo molte più apparizioni a lei dedicate. E quindi detto fatto, il pubblico chiama e le cosplayer rispondono: su TikTok la russa Great Katssby ha deciso di omaggiare la donna realizzando questo video cosplay di Yennfer da The Witcher.

Sempre a tinte scure, con i capelli corvini ben trattati e un abito nero con un corsetto di pelle e in parte piumato, danno un aspetto tetro ma anche affascinante al personaggio creato dallo scrittore polacco. Intanto è possibile vedere Yennefer della serie nel videogioco grazie a una mod.