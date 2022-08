The Witcher: un cosplay di Yennefer in uno scenario da incanto

Il mondo di The Witcher non è semplice: territori non civilizzati, mostri e creature infide, battaglie e possibilità di morire molto spesso. Ci vuole una forza - che sia essa fisica o magica - non da poco per riuscire ad affrontare certe sfide e uscirne indenni. E, di conseguenza, si iniziano a stringere anche certi legami particolari.

Yennefer di Vengerberg è una delle maghe più famose e importanti del Continente di The Witcher creato da Andrzej Sapkowski. Sia nelle storie dello scrittore che nelle avventure di CD Projekt Red, la donna è un membro importante della Loggia delle Maghe e stringe amicizia - e anche qualcosa di più - con lo strigo protagonista Geralt di Rivia, diventando anche una figura importante per la figlioccia Ciri.

Così come ha fatto la cosplayer Alice qualche settimana fa, anche Mercurygin ha indossato i panni di Yennefer portandola però lontana dal campo di battaglia, in un'area molto più tranquilla. Ecco così realizzato questo cosplay di Yennefer da The Witcher in uno scenario floreale, in questo giardino ricco di fiori viola che fanno da contorno alle foto.

Invece Mina Bloody e Saint Hysteria si sono concentrate nel realizzare un doppio cosplay di Ciri e Yennefer per mostrare il rapporto instaurato dalle due.