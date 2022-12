The Witcher: un cosplay di Yennefer tenebrosa sulla spiaggia

L'atto uno di The Witcher si è concluso. La trilogia con Geralt di Rivia è ormai un lontano ricordo, con i prodotti di CD Projekt Red che a breve vireranno su tutt'altre narrative. È infatti già noto che inizierà una nuova saga con The Witcher: Polaris, il videogioco annunciato ormai da qualche mese ma di cui si sa poco e nulla a livello di storia.

Sicuramente The Witcher 4 non arriverà prima del 2025 sugli scaffali, anche se probabilmente non sarà necessario aspettare così tanto prima di ricevere notizie riguardanti la storia. Di sicuro non ci sarà Geralt di Rivia protagonista, dato che lo strigo ha abbandonato la sua attività al termine di The Witcher 3, ma al suo posto ci sarà un personaggio misterioso che è rappresentato da un medaglione a forma di gatto. Questo riferimento sostituisce il famoso medaglione a forma di lupo, e potrebbe indicare Ciri come protagonista.

In attesa di saperne di più, un altro personaggio che molto probabilmente non apparirà più nella saga è Yennefer di Vengerberg, una delle maghe più talentuose che il Continente abbia mai visto. Dopo un tira e molla - che i giocatori possono decidere di evitare scegliendo la "nemesi" amorosa Triss Merigold - infatti Yennefer decide di partire con Geralt, lasciando figlioccia e amici. Non vale lo stesso però nello scatto di Masha Gotye, che ha realizzato un cosplay di Yennefer in spiaggia. Ovviamente, nonostante l'ambientazione, non si tratta di una rappresentazione in costume: Yennefer indossa il suo classico abito scuro e si staglia contro un cielo grigio e le onde che si frangono sulla battigia.

E a proposito sempre di cosplay a tema The Witcher, ecco un cosplay di Ciri con la spada sguainata.