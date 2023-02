The Witcher: un cosplay di Yennefer di Vengerberg tra le fiamme

Ci sono tanti fantasy che sono fissi nella storia e che hanno creato veri e propri universi ancora oggi apprezzati da milioni di appassionati, che riescono a scatenare la propria fantasia grazie a videogiochi, serie TV, libri, film e tanto altro ancora. Al centro di tanti dibattiti al giorno d'oggi c'è sicuramente The Witcher.

Ormai anche questo, come Il Signore degli Anelli, Le Cronache di Narnia, Game of Thrones e altri, è uno dei pilastri del settore fantasy, con un'evoluzione avvenuta su più media. La storia racconta delle avventure dello strigo Geralt di Rivia, ma non è di certo lui il solo a comparire. Yennefer di Vengerberg è un personaggio centrale nella serie di libri The Witcher di Andrzej Sapkowski. Strega potente e affascinante, ha una lunga storia con il protagonista della serie.

Yennefer è nata con una malformazione fisica e, a causa di questo, è stata respinta dalla società e dalla sua famiglia. Tuttavia, grazie alla sua natura determinata e al suo intelletto acuto, ha imparato ad utilizzare la magia per proteggere se stessa e per diventare una delle streghe più potenti e rispettate del regno.

La sua magia è stata messa bene in mostra sia nei videogiochi di The Witcher targati CD Projekt Red che nella serie TV presentata su Netflix. Ma non solo, dato che da anni il personaggio prende vita grazie ad alcune modelle. La bellezza e il fascino della maga emergono in questo cosplay di Yennefer tra fiamme e fumo, di certo non un contesto che solitamente viene associato a lei, ma più alla rivale amorosa Triss Merigold, ma che comunque riesce a esaltare le qualità presentate da Mircalla Tepez.

E a proposito di rivalità, ecco un cosplay di Triss Merigold al lume di candela, ma anche un cosplay di Ciri versione samurai.