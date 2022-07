The Witcher e Cyberpunk 2077, tanti omaggi gratis: CD Projekt festeggia il ventennale

Dopo aver confermato la nuova finestra di lancio per l'update PS5 e Xbox Series X|S di The Witcher 3: Wild Hunt, proseguono i festeggiamenti in casa CD Projekt RED.

In occasione del ventesimo anniversario del team, la software house polacca ha infatti deciso di proporre ai giocatori un piccolo omaggio celebrativo. In particolare, è ora possibile riscattare gratis su GOG.com un interessante pacchetto di contenuti a tema The Witcher e Cyberpunk 2077. Battezzato CDPR Goodies Collection, il regalo propone un'interessante selezione di materiale relativo alle due opere di CD Projekt RED.

Nello specifico, la collezione a tema The Witcher propone artwork, e-book, brani musicali parte della colonna sonora, concerti, wallpaper, video del dietro le quinte dello sviluppo dei giochi dedicati allo Strigo e molto altro ancora. Nella Cyberpunk 2077 Goodies Collection, i giocatori possono invece trovare concept art, poster, wallpaper, graffiti, screenshot e blueprint delle armi, per un ricco pacchetto a tema Night City.



Di seguito, vi riportiamo il link alla pagina di GOG.com dalla quale è possibile approfittare dell'offerta:

CD Projekt RED ha confermato che la possibilità di riscattare la CDPR Goodies Collection in maniera gratuita resterà attiva solamente per un: consigliamo perciò ai videogiocatori interessati di affrettarsi.