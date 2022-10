The Witcher e Cyberpunk: i franchise CD Projekt hanno venduto 85 milioni di copie in tutto

Nell'ultimo incontro con gli azionisti, CD Projekt RED ha svelato che i franchise di The Witcher e Cyberpunk hanno totalizzato ad oggi la bellezza di 85 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Nonostante la catena di problemi che ha causato al lancio, Cyberpunk 2077 è un successo enorme per CD Projekt RED grazie alle 20 milioni di unità piazzate fino ad oggi, ovvero tante quante ne hanno vendute ad oggi i primi due capitoli di The Witcher. La compagnia ha ora confermato che tutti i suoi quattro giochi messi insieme hanno venduto ben 85 milioni di copie, cifra di poco superiore a quelle di Monster Hunter, franchise che ha totalizzato 84 milioni di unità vendute per Capcom.

"Abbiamo consegnato quattro giochi profondi e memorabili che continuano ad attrarre sempre più giocatori. Siamo orgogliosi di annunciare che Cyberpunk 2077 ha venduto oltre 20 milioni di copie. Con questo, finora abbiamo venduto collettivamente oltre 85 milioni di unità dei nostri quattro giochi di punta", ha dichiarato il presidente di CD Projekt Adam Kicinski in un recente incontro strategico. The Witcher 3 Wild Hunt ha totalizzato da solo 45 milioni di copie, seguono Cyberpunk 2077 e The Witcher 1 e 2 a pari merito con 20 milioni a testa.

Kicinski afferma che questi dati incoraggianti aiutano a riaffermare l'indipendenza dell'azienda sul mercato: "Grazie alla piena indipendenza creativa e finanziaria, sentiamo davvero che il nostro futuro è nelle nostre mani. È profondamente motivante". Proprio nelle ultime ore si era diffuso un rumor secondo cui Sony avrebbe più volte cercato di acquisire CD Projekt.