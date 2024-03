The Witcher e Cyberpunk, nuovi giochi mobile in futuro? CD Projekt RED ci sta pensando

CD Projekt RED è attualmente concentrata sullo sviluppo di Cyberpunk Orion e su multipli progetti a tema The Witcher, tuttavia sembra che lo studio polacco voglia allargare ulteriormente gli orizzonti dei suoi due franchise e sta guardando in direzione sistemi mobile.

Nel corso di un Q&A con gli azionisti avvenuto dopo la presentazione degli ultimi risultati finanziari della compagnia, CD Projekt RED ha infatti parlato della possibilità di affidare a studi di terze parti lo sviluppo di nuovi progetti mobile legati a The Witcher e Cybepunk 2077: "La risposta è piuttosto semplice ed è sì, stiamo considerando una simile possibilità", dice il CEO Michal Nowakowski a uno degli azionisti che aveva chiesto se ci fossero possibilità di giochi mobile legati ai due brand.

Nowakowski ha approfondito la questione dicendo che "stiamo valutando simili opportunità attraverso conversazioni, al momento non abbiamo nulla da annunciare in merito ma lo faremo quando sarà il momento. Riguardo progetti o modelli di business legati a qualunque possibile partnership, onestamente non vogliamo scendere nei dettagli anche perché in merito non c'è nulla di concreto di cui parlare. Non c'è nessun modello di business predefinito che stiamo valutando in questo caso, che si tratti di una tantum o di profitti condivisi, ma al momento giusto condivideremo più informazioni".

Ricordiamo che in ambito mobile in precedenza CD Projekt RED ha distribuito l'interessante The Witcher Monster Slayer in realtà aumentata sviluppato dalla divisione interna Spokko, ed è stato prodotto anche uno spin-off per dispositivi iOS e Android basato sul Gwent visto in The Witcher 3 Wild Hunt. Ancora è tutto da vedere, ma sembra proprio che nel futuro di The Witcher ci sia ancora spazio per il mobile, esattamente come per Cyberpunk.

