The Witcher, il doppiatore di Geralt critica la serie tv: 'Troppo distante dai giochi'

Continua a far discutere l'addio di Henry Cavill alla serie tv di The Witcher, con l'attore interprete di Geralt di Rivia che verrà sostituito da Liam Hemsworth a partire dalla quarta stagione. In tanti hanno manifestato il loro contento per questo sviluppo, ed anche un noto doppiatore ha voluto dire la sua.

Doug Cockle, che ha prestato la propria voce a Geralt nella trilogia videoludica di The Witcher firmata CD Projekt RED, ha sollevato alcune critiche nei confronti della serie televisiva targata Netflix, sostenendo come abbia preso fin troppe distanze dai materiali di partenza e che non è dunque stupito del fatto che Henry Cavill abbia deciso di lasciare il progetto.

"Henry non l'ha detto di persona al momento, tuttavia le voci dicono che se ne va poiché in disaccordo con le storyline che gli sceneggiatori stanno realizzando e, se fosse questo il caso, lo capirei completamente perché Henry è un grandissimo fan dei giochi e dei libri", afferma Cockle, che prosegue: "Gli autori della serie Netflix hanno scelto per chissà quale ragione di allontanarsi piuttosto considerevolmente dai libri e dai giochi. Che sia una buona o una cattiva idea dipende dai vostri gusti, ma personalmente non comprendo questa scelta e credo che sia per questo che Henry lascia. Non invidio Liam Hemsworth, avrà un grosso vuoto da colmare".

Ricordiamo che la Stagione 3 di The Witcher, l'ultima con Cavill protagonista, arriverà nel corso del 2023. Nel frattempo Doug Cockle non è stato contattato da CD Projekt per The Witcher Remake e, almeno per il momento, non è chiaro se l'apprezzato interprete di Geralt farà il suo ritorno anche per il rifacimento del primo capitolo.