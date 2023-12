The Witcher: il doppiatore di Geralt mette in guardia dai pericoli dell'IA

Al già acceso dibattito sui rischi dell'Intelligenza Artificiale partecipa anche Doug Cockle: intervenuto ai microfoni di IGN.com, il doppiatore storico di Geralt nei videogiochi di The Witcher mette in guardia la community dai pericoli rappresentati dall'IA e dai suoi utilizzi impropri.

L'interprete dello Strigo coglie l'occasione offertagli dai giornalisti di IGN.com per dirsi aperto all'impiego dell'IA generativa in un contesto come quello rappresentato dallo sviluppo dei videogiochi, ma ponendo dei paletti al suo utilizzo: "L'impiego dell'intelligenza artificiale nello sviluppo dei videogiochi penso sia inevitabile, ma non siamo sicuri al 100% di cosa significhi esattamente utilizzare l'IA in un contesto così ampio".

Cockle sostiene infatti che "stiamo già assistendo all'utilizzo dell'IA in vari aspetti, come le voci di sottofondo dei PNG in un gioco open world. Ma è un peccato perché quelle voci non appartengono più a degli esseri umani, anche se sono modellate sul timbro vocale di altri doppiatori. Perciò ogni volta che viene utilizzata l'IA in questo contesto c'è qualcuno che 'perde la propria voce', magari dopo essere stato spinto a inserirla in un database per digitalizzarla e consentire agli sviluppatori di fargli pronunciare qualsiasi frase. C'è qualcosa di non etico in tutto questo, e quindi è giusto discuterne e partecipare al dibattito pubblico".

Per il doppiatore di Geralt di Rivia, quindi, i pericoli rappresentati dalla perdita di posti di lavoro e dall'utilizzo improprio dei 'modelli vocali' basati su IA generativa sono da prendere in seria considerazione: "È in ambiti come questi che l'intelligenza artificiale mostra i suoi lati più pericolosi. Perché diventa estremamente semplice creare notizie false e instillare opinioni false nelle persone, facendogli ascoltare o vedere voci e volti fittizi di persone celebri. Per questo, non ritengo che il problema sia l'Intelligenza Artificiale in quanto tale, ma l'utilizzo che ne viene fatto da parte delle persone".

