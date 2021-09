The Witcher: questo doppio cosplay di Triss Merigold è artistico, la foto di Mira Ladovira

Quello di The Witcher è un mondo vasto e ricco di elementi fantasy che è riuscito a fare breccia sia sotto forma di romanzo, che tra l'altro è l'origine del mondo dello strigo Geralt, che in versione videogioco e serie TV. Prima le avventure di CD Projekt Red e poi la serie Netflix pronta per la stagione 2 hanno reso più noti questi personaggi.

Questa pervasività di medium con cui è raccontata la storia di The Witcher permette quindi la presenza di un vasto fandom. Tra gli appassionati del mondo fantastico creato da Andrzej Sapkwoski ci sono naturalmente anche delle cosplayer, le quali rendono sempre più esteso il fenomeno che ormai pervade ogni adattamento. Tra le più famose cosplayer che si dedicano a The Witcher c'è Mira Ladovira, una modella russa che su Instagram ha vestito i panni di alcune delle figure femminili più di spicco.

Nel suo repertorio in particolare c'è Triss Merigold, la fiammeggiante maga di Maribor che abbiamo visto in diverse foto eleganti e magiche. Ancora una volta, Mira Ladovira propone un cosplay di Triss Merigold ma in due versioni: in un'unica foto, che potete guardare in basso, propone due Triss cambiando l'outfit, passando dal modello più iconico a un abito lungo e verde. Tra le due quali preferite?

L'italiana Namy ha invece proposto recentemente un cosplay di Ciri adulta.