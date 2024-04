The Witcher è elegante in un cosplay di Anna Henrietta che mira al trono

La serie di The Witcher è tra le più belle e apprezzate degli ultimi anni, ma è ormai da diverso tempo che gli appassionati sono in attesa. CD Projekt RED è stata impegnata con il lancio problematico di Cyberpunk 2077, ma ora che la situazione è stata risolta il team polacco può tornare a concentrarsi sul suo fantasy.

La storia di Geralt di Rivia è giunta al termine con il terzo capitolo pubblicato nel 2015, ma non c'è da temere. The Witcher 4 Polaris comincerà una nuova saga, di cui però al momento non sono stati rivelati i dettagli. Sarà la giovane Ciri a prendere il ruolo di protagonista al posto del Lupo Bianco?

Da quello che sappiamo, The Witcher 4 farà qualcosa di nuovo e non si limiterà a ricalcare le orme del suo predecessore. Forse, è ancora presto per tornare ad avventurarci tra Skellige, Nilfgaard e gli altri luoghi meravigliosi creati dall'autore polacco Andrzej Sapkowski. Infatti. The Witcher 4 potrebbe uscire nel 2026, anche se CD Projekt RED ha preferito non commentare l'indiscrezione.

A riavvicinarci alla serie è la cosplayer TorieAlis attraverso un'interpretazione elegantissima di una delle protagoniste principali del DLC Blood & Wine di The Witcher 3. In questo cosplay di Anna Henrietta da The Witcher osserviamo da vicino la duchessa di Toussaint, salita al potere in seguito alla morte del marito Rajmund e innamorata del bardo Ranuncolo.

