The Witcher Enhanced Edition è gratis su GOG: ecco come scaricarlo

Per festeggiare il quinto anniversario di The Witcher 3, CD Projekt riattiva su GOG.com la promozione che consente ai fan dello Strigo di scaricare gratis su PC The Witcher Enhanced Edition.

Per partecipare all'iniziativa del principale colosso videoludico europeo, basta recarsi presso le pagine dello store digitale di GOG.com e iscriversi alla newsletter del negozio, grazie al quale poter ricevere aggiornamenti e informazioni sugli sconti, sui nuovi giochi in arrivo e sui periodi dei saldi.

L'iscrizione alla newsletter di GOG.com permette anche di riscattare una carta speciale di GWENT, il card game ambientato nel medesimo universo fantasy di The Witcher. Una volta compiuto tutti i passaggi indicati dallo store di CD Projekt, basterà attendere la ricezione dell'email di GOG contenente il codice per accedere al bonus di GWENT e riscattare per sempre una copia della versione definitiva del primo capitolo della saga ruolistica di Geralt di Rivia.

Sotto il profilo strettamente contenutistico, The Witcher Enhanced Edition corregge molte delle sbavature di gameplay che hanno caratterizzato il titolo originario, introducendo degli aggiornamenti che permettono di accedere anche alla ricchissima produzione di mod che migliorano ulteriormente l'esperienza di gioco e la grafica dell'iconico action GDR.