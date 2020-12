The Witcher Enhanced Edition è gratis su GOG Galaxy, ecco come riscattarlo

Cyberpunk 2077 è ormai prossimo all'uscita, ma uno Strigo è per sempre! Nell'impaziente attesa dei fan di GDR per il lancio del kolossal sci-fi con Keanu Reeves, CD Projekt invita tutti gli appassionati di avventure ruolistiche a scaricare gratis The Witcher Enhanced Edition su PC tramite l'applicazione di GOG Galaxy.

Dalle colonne del blog di GOG.com, i rappresentanti del negozio digitale legato alla software house polacca ci informano che "a partire da oggi, tutti gli utenti di GOG Galaxy possono richiedere una copia GOG gratuita di The Witcher Enhanced Edition Director's Cut".

Chi desidera approfittare della promozione e inserire nel proprio catalogo digitale una copia gratuita del primo capitolo della saga GDR di Geralt di Rivia, non deve fare altro che installare e aprire l'applicazione di GOG Galaxy (premurandosi di averla aggiornata all'ultima versione) e cliccare sul banner che segnala, appunto, la possibilità di riscattare a zero euro l'edizione Enhanced di The Witcher. Non sono però chiare le tempistiche dell'offerta, di conseguenza invitiamo gli interessati ad approfittarne al più presto prima che la promozione si concluda.

Come descritto nel 2008 da Alessio Pinna nella nostra recensione di The Witcher Enhanced Edition, la versione "definitiva" del primo atto dell'epopea ruolistica di CD Projekt ha contribuito a svecchiarne gli elementi più datati come la grafica e, soprattutto, il sistema di combattimento, intervenendo parallelamente sulla risoluzione dei bug più fastidiosi dell'edizione originaria e garantendo il supporto della scena dei modder.