The Witcher: un epico cosplay di Yenn e Ciri a cavallo nella radura

Mentre arrivano novità sulla quarta stagione della serie Netflix di The Witcher, gli appassionati della saga dello Strigo Geralt non vedono l'ora di poter mettere le mani sul pad per saggiare le atmosfere del fantasy targato CD Projekt RED. Ad allietare l'attesa sono le cosplayer Daisy Godiva e Stellar.

La software house polacca ha in produzione The Witcher 4. Così come la serie televisiva vedrà l'abbandono di Henry Cavill nei panni di Geralt, i giocatori diranno addio allo Strigo di Rivia. Il titolo conosciuto con il nome di Polaris, infatti, darà il via a una saga completamente nuova che metterà da parte il protagonista della trilogia originale. Sapete comunque che The Witcher 3 avrà un sequel diretto? Non sarà comunque l'unico titolo della serie in arrivo, in quanto sono in produzione altri due progetti collaterali.

Il team di The Molassess Flood è al lavoro sullo spin-off The Witcher Sirius, un titolo che pare ambire a un'esperienza open world multiplayer online co-op. Inoltre, chi ai tempi non ha avuto modo di provare il primo episodio potrà ricominciare la saga con The Witcher Remake.

A prepararci a queste attese novità è questo cosplay di Yenn e Ciri da The Witcher. Vediamo la strega Yennefer di Vengerberg e la Leoncina di Cintra, il cui rapporto è quasi come quello di una madre e una figlia, mentre percorrono in sella a dei cavalli una radura selvaggia.