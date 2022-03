The Witcher: Fabibi si mette in posa per un cosplay di Triss Merigold, la maga di Maribor

Nel primo decennio del 2000, il gruppo di sviluppatori CD Projekt Red, ancora alle prime armi, decise di lanciarsi in un progetto importante e che avrebbe dato più risalto a una delle storie che si era sviluppata negli anni precedenti in Polonia. Dai romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski nacque così la saga videoludica di The Witcher.

Lo strigo Geralt di Rivia, oltre a vivere tra le pagine e nelle ambientazioni immaginate da Sapkowski, fu così in grado di avventurarsi nel Continente su console e PC. Il primo appuntamento con The Witcher risale al 2007, poi rinnovatosi nel 2011 e nel 2015 con il secondo e il terzo capitolo. Il successo della serie di videogiochi fu enorme, tanto da spingere Netflix ha creare un telefilm basato sui primi libri di Sapkowski, ormai giunto alla fase di produzione della terza stagione.

Ciò ha creato un hype immenso intorno a questo mondo fantasy, e inevitabilmente sono emersi in rete tanti cosplay a tema The Witcher su molti personaggi, in particolare quelli femminili. E in questo aspetto, c'è una triade che conquista sempre la scena. La cosplayer cilena Fabibi si è cimentata nella rappresentazione di una di esse, con il cosplay di Triss Merigold nelle foto in calce che è stato ben realizzato.