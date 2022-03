The Witcher: il fascino di Triss Merigold in questo cosplay dal terzo videogioco

Sono passati diversi anni da quando fu pubblicato per la prima volta The Witcher III: Wild Hunt, ultimo lavoro di CD Projekt Red sulla saga partorita dalla mente dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski. Ancora oggi la community è attiva con mod per Geralt e gli altri personaggi della saga, in particolare sul mondo PC.

Ciò dimostra l'affetto che ha il pubblico per questa saga, che è soltanto aumentato dopo l'arrivo della serie in live action su Netflix. Non è quindi uno sconcerto vedere che ancora oggi ci sono tanti cosplay a tema The Witcher in rete, in particolare dedicati alle sue protagoniste femminili che più volte sono comparse sul percorso dello strigo Geralt di Rivia, aiutandolo a superare vari ostacoli.

Triss Merigold è una delle donne più famose e amate di The Witcher. La maga infuocata di Maribor è pronta ad accendere un altro fuoco grazie all'interpretazione di Hannah, che ha vestito ben due abiti di Triss Merigold in questo cosplay nei boschi, una volta con l'abito verde scollato e un'altra con il corpetto marrone e con le fiamme attive.

A chi invece viene dedicato solitamente poco spazio è Margarita Laux-Antille che si presenta in un altro cosplay di Freya Veles diventato molto popolare.