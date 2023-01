The Witcher: un focoso cosplay di Triss ci riscalda dal freddo invernale

Il recente debutto di The Witcher 3 su piattaforme Next-Gen ha riportato l'avventura di Geralt di Rivia in primo piano. Non potevano dunque mancare i numerosi omaggi della community di cosplayer allo Strigo e ai suoi vari compagni di viaggio apparsi nella trilogia videoludica sviluppata da CD Projekt RED.

Apparsa sin dalla primissimo capitolo della saga, in cui Geralt le salva la vita creando una pozione curativa, Triss Merigold è una dei personaggi più rappresentativi dell'universo narrativo dello scrittore Andrzej Sapkowski. In attesa del debutto di The Witcher Polaris, che pare non avverrà se non prima di qualche anno ancora, torniamo al fianco della maga da Maribor.

Il remake di The Witcher è già in produzione e consentirà al pubblico di ritrovare e conoscere dal principio la storia dietro Triss. A ogni modo, in questo ardente cosplay di Triss da The Witcher vediamo la Quattordicesima del Colle, soprannome che si è guadagnata in seguito alla Battaglia di Colle Soden, legge un buon libro e si riscalda con una fiamma tenuta in pugno grazie alle sue arti magiche. A realizzare questa focosa interpretazione è la cosplayer Daria Kravets, la quale spera di poter passare un anno promettente in compagnia della saga di The Witcher.