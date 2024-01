The Witcher: un gelido cosplay di Yennefer tra le lande ghiacciate

Il futuro di CD Projekt RED è The Witcher 4, conosciuto anche con il nome in codice di Polaris. La prossima avventura fantasy del team polacco sembra comunque ancora molto lontana, anche se gli appassionati possono trovare consolazione nel sempre verde universo narrativo di The Witcher 3.

A distanza di anni, l'ultimo capitolo della trilogia di Geralt di Rivia è ancora in grado di sorprendere. Di recente in The Witcher 3 è stato scoperto un easter egg sbloccabile dopo 7 anni. Non solo i segreti nascosti dalla squadra di CD Projekt RED. L'avventura dello Strigo Geralt continua con delle mod bellissime create dagli utenti – a proposito, avete già letto quali sono secondo noi le migliori mod gratuite per The Witcher 3? -.

Oltre al già citato Polaris, sono anche altri i progetti futuri in arrivo. Parliamo dell'open world The Witcher Sirius, spin-off che probabilmente punterà a un'esperienza cooperativa in multiplayer, e di un attesissimo remake. Come sappiamo l'avventura di Geralt è giunta al termine, ma presto o tardi per lui ci sarà un nuovo inizio con The Witcher Remake.

In attesa di novità, in questo cosplay di Yennefer da The Witcher 3 torniamo nella terra innevate delle Lande Ghiacciate. A condividere questa gelida e perfetta interpretazione sui social è la cosplayer Morfina.