The Witcher: Geralt di Rivia prima di Henry Cavill, conosciamo il doppiatore Doug Cockle

Dopo l'esplorazione del mondo di Super Mario con Charles Martinet torniamo negli studi di doppiaggio statunitensi, scoprendo il volto, la voce e tante curiosità su Doug Cockle, storico doppiatore di Geralt di Rivia nel franchise The Witcher.

Rude, glaciale e solitario sono solo alcuni degli aggettivi che potremmo utilizzare per descrivere il cacciatore di mostri creato dalla CD Project RED e recentemente tornato alla ribalta grazie alla trasposizione in live-action edita da Netflix. Cockle è riuscito a rendere con la sola voce queste e tante altre sfaccettature del personaggio, meriti che gli sono valsi il Golden Joystick Award Best Gaming Performance nel 2015.

Fin dal 30 ottobre 2007, data in cui il videogame per PC debutta negli Stati Uniti, Cockle doppia in modo magistrale il Witcher contribuendo al successo del titolo. In appena quattro mesi The Witcher raggiunse le 600.000 copie vendute in tutto il mondo e salì ad un milione in appena un anno: questi i numero stellari che convinsero Sony e Microsoft a sviluppare una versione per console, nonostante il progetto sia successivamente naufragato.

Le eterne avversarie decisero di produrre direttamente gli altrettanto fortunati sequel The Witcher 2 Assassins of Kings, edito però solo per Xbox 360, e The Witcher 3 Wild Hunt, distribuito per PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Cockle non si è accontentato del tris ed ha infatti puntato al full, per usare termini da tappeto verde, e ha doppiato Geralt anche in Soulcalibur VI e Monster Hunter: World. Tra gli altri personaggi che gli devono la voce anche Jack McReady in Dead Nation, Victor Vran nell'omonimo GDR e alcuni personaggi minori in Driver San Francisco e Horizon Zero Dawn.

Cockle ha recitato in prima persona anche in Captain America: Il primo Vendicatore e nella miniserie Band of Brothers: Fratelli al fronte, scritto da Steven Spielberg e Tom Hanks. Intanto i lavori per l'adattamento Netflix e fulcro di The Witcher 2 sarà il rapporto padre-figlio tra Geralt e Vesemir, mentre gli sviluppatori di The Witcher hanno recentemente annunciato il loro nuovo RPG Werewolf The Apocalypse Heart of the Forest.