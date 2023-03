The Witcher Sirius diventa single player e va in Giappone: il rumor scatena i fan

Accanto a indiscrezioni legate a un possibile reboot dello sviluppo di The Witcher: Project Sirius, emergono ora ulteriori rumor legati ad ambientazione e caratteristiche del titolo.

La precauzione è d'obbligo, poiché la fonte di tali voci di corridoio è il famigerato forum anonimo 4Chan. Per sua natura, il portale è spesso popolato di teorie infondate, ma in taluni casi - come avvenuto ad esempio ai tempi del lancio di Pokémon Spada e Pokémon Scudo - si è rivelato portatore di reali anticipazioni. A fronte dell'eco ottenuta dal misterioso post dedicato a The Witcher: Project Sirius, ecco dunque i dettagli riportati dal presunto insider.

L'avventura sarebbe pronta a condurre i giocatori in una sorta di universo alternativo, un what if volto a calare la serie di The Witcher nella cultura del Giappone feudale. L'approccio, lo segnaliamo, non sarebbe completamente inedito: esiste infatti un precedente rappresentato dal manga The Witcher: Ronin, realizzato dalla stessa CD Projekt RED e finanziato tramite Kickstarter. Proprio la campagna di raccolta fondi, afferma il rumor, sarebbe stata utilizzata dalla software house polacca per testare l'interesse del pubblico.



The Witcher: Project Sirius, prosegue l'indiscrezione, sarebbe attualmente ancora in fase di pre-produzione, con sviluppo condotto in Unreal Engine 5. Originariamente, il titolo avrebbe dovuto avere una portata simile a quanto visto in The Witcher 2, ma successivi cambi di rotta avrebbero ampliato le ambizioni del titolo, ora open-world o semi open-world. Dettaglio ancora più importante, CD Projekt avrebbe deciso di ampliare notevolmente il budget dedicato alla componente single player di The Witcher: Sirius, per poi cancellare del tutto i suoi aspetti multigiocatore. La decisione sarebbe stata presa in seguito ai recenti fallimenti di molti e importanti game as a service.



CD Projekt RED non ha pubblicamente commentato le indiscrezioni apparse su 4Chan, la cui veridicità resta ancora tutta da verificare.