The Witcher: il nuovo gioco esclusiva Epic Games Store su PC? CD Projekt chiarisce

Con un fulmine a ciel sereno CD Projekt RED ha confermato che una nuova saga di The Witcher è in sviluppo: non ci sono per il momento conferme più dettagliate su quando dovrebbe iniziare, ma per ora l'unica certezza è che il nuovo titolo della serie sarà realizzato in Unreal Engine 5.

Per questo motivo, quindi, lo studio polacco collaborerà a stretto contatto con Epic Games per sfruttare al meglio il motore grafico di nuova generazione, abbandonando così il REDengine proprietario. Ciò ha dunque spinto alcuni giocatori ad ipotizzare che il prossimo titolo della serie potrebbe arrivare su PC come esclusiva Epic Games Store, tuttavia non sembra proprio essere questo il caso.

Rispondendo ad un utente su Twitter, infatti, CD Projekt ha confermato che "non c'è alcun piano per rendere il gioco esclusiva di un solo store". Insomma, stando agli sviluppatori il prossimo The Witcher dovrebbe essere disponibile su tutte le principali piattaforme digitali su PC, come Steam oltre all'Epic Store. Rimangono comunque discorsi ancora prematuri: gli autori non hanno specificato su quali sistemi sarà disponibile la nuova avventura, e non hanno nemmeno fornito indicazioni sulla finestra di lancio.

Intanto CD Projekt ha motivato l'adozione dell'Unreal Engine 5 per il nuovo The Witcher attraverso le parole del suo CTO Pawel Zawodny.