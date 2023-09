The Witcher diventa un gioco da tavolo: CD Projekt svela Path of Destiny

Mentre fervono i preparativi per il Night City Wire di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, CD Projekt riapre una finestra sulla dimensione fantasy dello Strigo per annunciare The Witcher Path of Destiny, un gioco da tavolo e di carte ambientato nell'universo videoludico e letterario ideato da Andrzej Sapkowski.

Realizzato in collaborazione con le fucine creative di Go on Board, Path of Destiny si basa sulle storie conosciute e amate da tutti gli appassionati di The Witcher per dare modo ai fan di vestire i panni di alcuni dei più grandi eroi della serie, ivi compresi ovviamente Geralt di Rivia, Ciri e Yennefer.

Ogni partita di The Witcher Path of Destiny racconterà una storia dark fantasy unica, con eventi dinamici e attività originali da determinare insieme agli altri partecipanti all'avventura. Il gioco da tavolo vanterà inoltre il pieno supporto alla lingua italiana, oltre a polacco, inglese, ceco, tedesco, francese e spagnolo.

Le tempistiche di commercializzazione indicative e i dettagli approfonditi sui contenuti del board game verranno condivise da Game on Board nel corso della campagna di raccolta fondi che il team avvierà sulla piattaforma di crowdfunding di Gamefound a partire dal 19 ottobre, con chiusura prevista per il 7 novembre. CD Projekt supporta attivamente lo sviluppo di Path of Destiny, collaborando alla realizzazione del design, degli aspetti visivi e della trama del gioco da tavolo. In attesa di ulteriori informazioni su questo board game, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento su The Witcher dal peggiore al migliore, la classifica dei GDR di Geralt.