The Witcher Goodies Collection su GOG: il bundle torna gratis durante le feste

Sulle ali dell'entusiasmo della community per le ottime recensioni di The Witcher Stagione 2, CD Projekt augura buone feste a tutti i fan dello Strigo invitandoli a scaricare gratis la Goodies Collection di The Witcher su GOG.

Proposta già a giugno in coincidenza delle celebrazioni per i 10 anni di The Witcher 2, la Collezione confezionata dall'azienda polacca comprende tantissimi regali dedicati, ovviamente, a Geralt di Rivia e alle sue avventure fantasy.

Una volta riscattata, la Goodies Collection offre agli appassionati l'opportunità di riavvolgere il nastro dei ricordi per ammirare, ad esempio, il concerto di The Witcher 3 Wild Hunt ai VGA. Non meno interessanti sono poi i pacchetti gratuiti per Thronebreaker The Witcher Tales, The Witcher 3 e The Witcher Enhanced Edition. Eccovi allora la lista completa dei bonus presenti nella collezione offerta in regalo dai gestori di GOG:

Video Game Show - The Witcher 3: Wild Hunt concert (720p)

Video Game Show - The Witcher 3: Wild Hunt concert (dvd)

Video Game Show - The Witcher 3: Wild Hunt concert (1080p)

Video Game Show - The Witcher 3: Wild Hunt concert (4K)

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition - goodie pack

Thronebreaker: The Witcher Tales - goodie pack

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition - bonus pack (Polish)

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition - bonus pack (French)

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition - bonus pack (Spanish)

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition - bonus pack (Italian)

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition - bonus pack (Russian)

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition - bonus pack (German)

The Witcher: Enhanced Edition - goodie pack (1)

The Witcher: Enhanced Edition - goodie pack (2)

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition - goodie pack (1)

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition - goodie pack (2)

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition - wallpapers

Gwent Cards Backs (Winter Sale 2021)

Gwent Cards Arts (Winter Sale 2021)

Emoji Art (Winter Sale 2021)

The Witcher Old World Art (Winter Sale 2021)

Manga Art (Winter Sale 2021)

The Witcher Goodies Collection è scaricabile gratis da oggi, giovedì 16 dicembre, cliccando sull'apposito bottone presente sul portale di GOG.com: la promozione rimarrà attiva fino al 5 gennaio 2022.