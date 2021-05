The Witcher Goodies Collection gratis su GOG, sconti sui giochi della serie

The Witcher 2 compie 10 anni e CD Projekt RED festeggia con una serie di wallpaper e artwork gratuiti ma c'è di più perchè ancora per pochi giorni è possibile scaricare gratis da GOG il pacchetto The Witcher Goodies Collection.

Avete tempo fino al 20 maggio per scaricare gratis The Witcher Goodies Collection da GOG con tantissimi contenuti, ecco l'elenco completo:

The Witcher 3 Wild Hunt Concert (720p)

The Witcher 3 Wild Hunt Concert (DVD)

The Witcher 3 Wild Hunt Concert (1080p)

The Witcher 3 Wild Hunt Concert (4K)

The Witcher 3 Wild Hunt Game Of The Year Edition Goodie Pack

Thronebreaker The Witcher Tales Goodie Pack

The Witcher 3 Wild Hunt Game Of The Year Edition Bonus Pack (Italiano)

The Witcher Enhanced Edition Goodie Pack 1

The Witcher Enhanced Edition Goodie Pack 2

The Witcher 2 Assassins Of Kings Enhanced Edition Goodie Pack 1

The Witcher 2 Assassins Of Kings Enhanced Edition Goodie Pack 2

The Witcher 2 Assassins Of Kings Enhanced Edition Wallpapers

Sempre su GOG trovate anche i giochi di The Witcher in offerta, in particolare segnaliamo The Witcher Enhanced Edition a 1.29 euro, The Witcher 2 Assassin's Of Kings Enhanced Edition a 2.59 euro, The Witcher 3 Wild Hunt a 5.99 euro, The Witcher Adventure Game a 1.49 euro e Thronebreaker The Witcher Tales a 5.99 euro.