The Witcher: un infuocato cosplay di Triss canta come Ranuncolo

Mentre l'autore dei romanzi di The Witcher si schiera contro la serie televisiva prodotta da Netflix, dichiarando come i produttori non ascoltino mai i suoi consigli, CD Projekt RED comincia ad allestire i preparativi per il suo prossimo capolavoro. Con Cyberpunk 2077 ormai da parte, è tempo di tornare nel mondo fantasy di The Witcher.

Nel corso di Milan Games Week 2023 abbiamo avuto modo di incontrare Sebastian Kalemba, game director del nuovo The Witcher che ci ha parlato delle sfide che sta affrontando per questo progetto, e non solo. Stando a quanto da lui dichiarato The Witcher 4 è una sfida epocale per la software house polacca, ma per conoscere il suo punto di vista vi rimandiamo all'intervista.

Sappiamo che The Witcher 4 segnerà l'inizio di una nuova saga senza più Geralt di Rivia. Tra chi spera che Ciri sia la prossima protagonista di The Witcher c'è anche il doppiatore dello Strigo, ma effettivamente ancora non sappiamo nulla in merito.

In attesa di certezze, in questo cosplay di Triss da The Witcher la maga di Maribor "dona un soldo al tuo Witcher". Nell'interpretazione della cosplayer Lisa Mancini, che riprende la famosa canzone del bardo Ranuncolo, vediamo l'eroina dai capelli rossi destreggiarsi con la stregoneria sprigionando fiamme dalle mani.