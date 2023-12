The Witcher: l'interprete di Geralt vuole essere coinvolto nei prossimi giochi della serie

Dopo i grandi successi ottenuti con la trilogia originale di The Witcher, CD Projekt RED è attivamente al lavoro su tanti altri progetti collegati alla serie, a partire dall'atteso The Witcher Polaris e passando per il remake del gioco originale. E c'è un noto doppiatore che amerebbe essere coinvolto in queste opere.

Parlando ai microfoni di IGN.com l'interprete di Geralt di Rivia, Doug Cockle, ha espresso il desidero di far parte dei nuovi giochi di The Witcher anche se la serie si sta ora allontanando dal suo celebre personaggio. "Amerei continuare a doppiare Geralt fino a quando non ne sarò più in grado", spiega Cockle manifestando tutto il suo amore per l'iconico protagonista della serie e in generale per il brand, aggiungendo che "è ormai diventato una parte così importante di me che mi elettrizzo ogni volta che CD Projekt RED mi chiama per chiedermi se sono disponibile per nuovi lavori, e il mio cuore sussulta facendomi dire di sì perché amo così tanto la serie".

Nonostante ciò, Cockle è consapevole che il franchise si sta muovendo verso nuove direzioni ed al momento non sa nulla su The Witcher Remake previsto in uscita dopo The Witcher Polaris, ma in ogni caso ha solo ottimi ricordi della sua esperienza lavorativo con lo studio polacco: "Ho tantissimo rispetto per CD Projekt RED, non lavoro per loro ma lavoro con loro. Sono dunque un po' esterno alla compagnia in sé, come se fossi un satellite che gli orbita attorno, e che ogni tanto mi chiama per fare qualcosa assieme e poi ritorno nella mia orbita. Ma sono sempre stati amorevoli", racconta il doppiatore.

Cockle esprime poi tutto il suo interesse nei confronti di The Witcher Remake: "Sono davvero entusiasta di The Witcher Remake, se ci pensi era il 2005 quando stavo registrando il doppiaggio di The Witcher 1. Il gioco stesso è poi uscito nel 2007, sono passati quasi 20 anni da allora. Ed ora le tecnologie sono cambiate tantissimo, so che lo realizzeranno in Unreal Engine 5 e dunque si rivelerà davvero eccitante perché c'è un abisso tra le cose che loro possono ora fare con l'UE5 e le risorse usate all'epoca per The Witcher 1. E' davvero emozionante".

Ritornerà Doug Cockle nei prossimi progetti collegati al franchise? Chissà, intanto crescono investimenti e personale per The Witcher Polaris, che punta a dare il via con il botto alla futura nuova saga.