The Witcher: Jason Slama è il Game Director del nuovo gioco

A sorpresa, CD Projekt RED ha annunciato lo sviluppo di un nuovo The Witcher, adesso scopriamo che Jason Slama è il Game Director del prossimo gioco AAA dello studio polacco, che darà ufficialmente il via ad una nuova saga.

Il nome Jason Slama potrebbe non dirvi molto ma si tratta di una persona con molta esperienza per quanto riguarda la serie dal momento che in passato ha ricoperto il ruolo di Game Director per Gwent The Witcher Card Game, fino a metà del 2021, quando si è unito al nuovo team incaricato di plasmare il futuro di The Witcher.

Slama si è detto "emozionato e molto contento di annunciare di essere il Game Director dl nuovo gioco AAA di The Witcher", approfittando dell'occasione per ribadire come lo studio stia cercando decine di figure professionali da integrare nel team.

Prima di arrivare in CD Projekt nel 2014, Jason Slama ha lavorato in Ubisoft Quebec, in seguito si è unito alla compagnia polacca lavorando su The Witcher 3 Wild Hunt come programmatore dell'UI e successivamente ha preso le redini di Gwent The Witcher Card Game.

Sarà proprio Slama quindi a trasportare The Witcher nella nuova generazione, al momento il nuovo gioco della saga è ancora privo di una finestra di lancio, sappiamo però che il nuovo The Witcher sarà sviluppato con l'Unreal Engine 5.