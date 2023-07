The Witcher: un macabro cosplay di Yennefer in vasca da bagno

La serie televisiva di The Witcher ha da poco fatto il suo ritorno con una terza stagione che coincide con l'ultima con Henry Cavill a interpretare Geralt di Rivia. Mentre lo Strigo si è riunito con la strega Yennefer da Vengerberg per proteggere e addestrare Ciri, la cosplayer italiana Eva Hiyartist prende la balla al balzo.

Le puntate finali di The Witcher Stagione 3 arriveranno entro brevissimo, ma gli appassionati della serie basata sui racconti dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski si sono immersi a capofitto nell'opera approfittando anche delle numerose mod che stanno migliorando la grafica di The Witcher 3.

Tornati a vivere le vicende che fanno da sfondo alla guerra tra Nilfgaard e i Regni Settentrionali, i giocatori si sono riuniti con la bella e tenebrosa maga Yenn. Testarda e volubile, è un personaggio centrale per gli eventi della storia. Con Geralt ha un rapporto burrascoso, fatto d'amore, litigi e lontananza. Yennefer è sterile, come tutte le maghe, e non essendo riuscita a trovare una cura a questo problema ha donato tutto il suo amore materno a Ciri.

In questo cosplay di Yennefer da The Witcher 3 vediamo la strega concedersi un bagno vigoroso in una vasca da bagno, circondata da fiori e candele. Se in una mano impugna un calice di vino, nell'altra tiene in pugno un macabro teschio.