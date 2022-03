The Witcher: il medaglione raffigura una lince? Arriva la conferma di CD Projekt RED

Da quando la nuova saga di The Witcher è stata annunciata da CD Projekt RED, i fan si sono scatenati con ipotesi, teorie e discussioni interamente basate sull'immagine promozionale diffusa dagli autori polacchi, raffigurante un medaglione parzialmente sommerso dalla neve.

Tanti appassionati hanno in particolare sostenuto la teoria sulla Scuola della Lince nel nuovo The Witcher, dato che l'amuleto sembra avere per l'appunto la forma di quest'animale. Dopo tante speculazioni, arriva finalmente la conferma ufficiale: parlando ai microfoni di Eurogamer, il Global Communication Director di CD Projekt RED, Robert Malinowski, ha infatti rivelato che siamo davanti a un effettivo Medaglione della Lince.

"Alcuni misteri non hanno bisogno di essere così misteriosi: posso confermare che il medaglione raffigura effettivamente una lince", queste le parole di Malinowski che aprono adesso numerosi porte interessanti per il futuro della serie videoludica. Nella lore canonica di The Witcher, che si tratti dei libri, dei videogiochi o della serie tv, non esiste infatti la Scuola della Lince, frutto invece di una fan fiction pubblicata sul Fandom di The Witcher ambientata dopo i fatti di The Witcher 3: Wild Hunt, ed incentrata sulle figure di Lambert e Keira Metz tra i fondatori della suddetta scuola.

Al momento è comunque ancora troppo presto per capire come il team intenda muoversi sul piano narrativo e quali personaggi saranno al centro della nuova saga. Possiamo per ora fare un resoconto di tutto ciò che sappiamo sul nuovo The Witcher, aggiungendo però l'importante precisazione di Malinowski, le cui parole si aggiungono a quelle del collega Marcin Momot: intervenuto su Twitter in una conversazione sul tema, anche il Global Community Manager ha infatti confermato tramite una Gif che sì, siamo davanti ad una lince.