The Witcher Monster Slayer annunciato: un gioco AR nel quale andare a caccia di mostri

CD Projekt RED ha appena annunciato The Witcher: Monster Slayer, un nuovo gioco di ruolo free-to-play in realtà aumentata per dispositivi mobili iOS e Android.

Sviluppato e pubblicato da Spokko, una compagnia facente parte della famiglia di CD Projekt RED, The Witcher: Monster Slayer è ambientato nell'universo videoludico di The Witcher prima degli eventi che hanno caratterizzato la prima avventura di Geralt di Rivia. Monster Slayer inviterà i giocatori a diventare dei veri e propri cacciatori di mostri, grazie alle funzionalità in realtà aumentata che trasformeranno il mondo reale in quello fantastico di The Witcher.

Si tratta, in sostanza, di una sorta di Pokémon GO, con mostri come Leshen, Grifoni, Basilischi, Licantropi, Succubi, Foglet e molti altri (alcuni inediti) al posto dei Pokémon. Spokko promette una grafica al livello di quella console, oltre che una giocabilità influenzata dalle condizioni atmosferiche reali. Prima di ogni combattimento gli aspiranti strighi dovranno inoltre prepararsi utilizzando pozioni e oli, e costruendo bombe e altri strumenti utili. La progressione sarà inoltre incentivata da quest story-driven ispirate agli altri giochi della serie. In cima a questa notizia potete visionare il trailer dell'annuncio di The Witcher: Monster Slayer, mentre in calce trovate i primi screenshot ritraenti l'interfaccia di gioco. Ulteriori dettagli sono reperibili sul sito ufficiale.