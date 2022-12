The Witcher Monster Slayer chiude nel 2023: l'addio al gioco ha una data

In seguito all'inaspettato annuncio del Remake open world di The Witcher, il team di CD Projekt RED ha cattive notizie per quanto riguarda la community di The Witcher: Monster Slayer.

Sembra infatti che l'avventura mobile dedicata allo Strigo non sia riuscita a catturare a sufficienza l'attenzione del pubblico. Di conseguenza, la software house polacca ha deciso di porre fine all'esperimento, annunciando la chiusura ufficiale dei server di The Witcher: Monster Slayer. Con il breve comunicato che trovate in calce a questa news, CD Projekt RED informa il pubblico che il titolo mobile cesserà di essere operativo a partire dal prossimo 30 giugno 2023.

Nel corso del suo periodo di presenza sul mercato, il gioco in Realtà Aumentata ha portato il pubblico a sconfiggere oltre 100 milioni di mostri nei panni di aspiranti Witcher. The Witcher: Monster Slayer resterà disponibile su App Store e Google Play sino al prossimo 31 gennaio 2023. A partire dal giorno successivo, il funzionamento di The Witcher: Monster Slayer subirà delle importanti modifiche, in un processo che culminerà infine il prossimo 30 giugno 2023, con la chiusura definitiva dell'esperienza. Dal 1 luglio del prossimo anno, dunque, il gioco mobile ispirato a Pokémon GO non sarà più accessibile né su dispositivi iOS né su hardware Android.