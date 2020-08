The Witcher: Monster Slayer, che cos'è? Tutti i dettagli sul gioco in video!

L'annuncio di The Witcher: Monster Slayer è giunto decisamente di sorpresa, con una comunicazione da parte di CD Projekt RED, software house autrice della serie videoludica dedicata allo Strigo.

Il titolo, tuttavia, non rappresenta un capitolo tradizionale dell'amata saga dalle atmosfere fantasy medievali, ma un progetto completamente differente. Ci troviamo infatti di fronte a un gioco pensato appositamente per dispositivi mobile e che punta a sfruttare le potenzialità insite nella tecnologia della Realtà Aumentata. Cronologicamente, The Witcher: Monster Slayer si qualifica come un prequel della trilogia di CD Projekt RED, andando a collocarsi in maniera antecedente alla prima avventura di Geralt firmata dal team polacco.

Ma quali sono esattamente tutte le caratteristiche di questo peculiare gioco di The Witcher? Per presentarvi ogni dettaglio in merito, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video interamente dedicato, all'interno del quale illustriamo tutti i dettagli su The Witcher: Monster Slayer noti al momento. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oppure sul Canale YouTube di Everyeye: non ci resta dunque che augurarvi una piacevole visione!



Al momento, non ci sono invece nuovi aggiornamenti sul fronte dello sviluppo di un nuovo The Witcher, con CD Projekt RED impegnata a pieno su Cyberpunk 2077.