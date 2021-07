The Witcher Monster Slayer: il gioco gratis per Android e iOS ha una data d'uscita

Nel corso del pomeriggio è stato pubblicato a sorpresa un nuovo trailer di The Witcher Monster Slayer che ne svela la data d'uscita ufficiale sui dispositivi Android e iOS.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, The Witcher Monster Slayer è un videogioco in realtà aumentata per piattaforme mobile che, in maniera simile a quanto visto in Pokémon GO, permette di visualizzare modelli tridimensionali agli sfondi inquadrati con la fotocamera del dispositivo. I giocatori di tutto il mondo potranno iniziare a dare la caccia alle mostruose creature del titolo targato Spokko a partire dal prossimo 21 luglio 2021, giorno nel quale l'applicazione sarà disponibile gratuitamente sia su Android che su iOS.

Chiunque sia interessato al prodotto può procedere sin da ora alla pre-registrazione su Google Play Store: visitando la pagina ufficiale del gioco e cliccando sul tasto verde non solo si farà in modo che il download partirà in automatico al debutto dell'applicazione, ma si riceverà gratuitamente anche la spada d'acciaio di Kaer Morhen, la quale verrà aggiunta all'inventario all'avvio del titolo. Purtroppo al momento non esiste la possibilità di fare lo stesso su App Store, ma è probabile che tale iniziativa arrivi nei prossimi giorni anche su smartphone e tablet Apple.