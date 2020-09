The Witcher Monster Slayer: la versione iOS è già disponibile in alcuni paesi

A consolare alcuni fortunati utenti Apple, i quali ormai da qualche settimana non possono più giocare a Fortnite Capitolo 2 su iOS, arriva la possibilità di scaricare ed avviare in anticipo il nuovo The Witcher: Monster Slayer.

Il gioco, che è una sorta di Pokémon GO ambientato nell'universo di The Witcher, permette ai giocatori di sfruttare la Realtà Aumentata e di andare a caccia di pericolose creature proprio come Geralt di Rivia. Attualmente sembra che solo gli utenti residenti in Nuova Zelanda possano procedere al download dell'app, il cui peso è di poco più di 1,5 GB. Dando un'occhiata alla pagina ufficiale del gioco su App Store, abbiamo la conferma che i requisiti minimi per l'installazione sono un iPhone 6S o un iPad di quinta generazione e iOS 12.0. Scorrendo tra le informazioni sulla pagina dell'app troviamo anche maggiori dettagli sulle microtransazioni, attraverso le quali è possibile acquistare pacchetti del valore minimo di 1,69 dollari e del valore massimo di 14,99 dollari.

Nel caso in cui foste interessati al gioco, vi invitiamo a tenere d'occhio l'App Store nel corso dei prossimi giorni, poiché i paesi coinvolti nel soft-launch potrebbero aumentare senza preavviso, permettendo anche ai giocatori italiani di provare il titolo.