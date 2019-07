The Witcher Netflix: le differenze tra i personaggi del gioco e della serie TV

Lo YouTuber "Cycu1" ha pubblicato un video che mette a confronto i personaggi visti nella serie di giochi CD Projekt RED con le relative controparti "live action" protagonisti della serie TV The Witcher in arrivo su Netflix.

Nella giornata di ieri Netflix ha pubblicato il poster ufficiale e le prime immagini di The Witcher che ci permettono di dare uno sguardo ai personaggi di Geralt di Rivia (Henry Cavill) Ciri (Freya Allan) e Yennefer (Anya Chalotra), decisamente somiglianti alle controparti videoludiche, al contrario di quanto la community ha pensato inizialmente dopo aver visto i primi camera test con Cavill senza barba.

Altra curiosità: in molti si sono chiesti come mai Geralt abbia solamente una spada anzichè due nelle immagini promozionali diffuse da Netflix. La risposta in questo caso viene dai libri dello scrittore Andrzej Sapkowski, il quale è solito raffigurare Geralt con una sola spada e l'altra lasciata "a riposo" in sella al cavallo Roach.

Il primo trailer di The Witcher Netflix potrebbe essere mostrato il 19 luglio al Comic-Con di San Diego, la serie dovrebbe invece fare il suo debutto entro la fine dell'anno, al momento però Netflix non ha comunicato una data precisa per quanto riguarda il lancio internazionale.