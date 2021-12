The Witcher Netflix: Henry Cavill è un'enciclopedia vivente della saga, rivela Freya Allan

A poco più di una settimana dall'esordio della seconda Stagione di The Witcher, si torna a parlare di Henry Cavill, il noto interprete di Geralt di Rivia nello show televisivo prodotto da Netflix.

Sapevamo già come Henry Cavil fosse un grande appassionato di The Witcher e avesse esplicitamente richiesto il ruolo di Geralt perché fortemente legato ai romanzi di Andrzej Sapkowski e alle trasposizioni videoludiche ad opera di CD Projekt RED. Freya Allan, che nella serie veste i panni della candida Ciri, ha sottolineato ancora una volta quanto sconfinata sia la conoscenza di Henry Cavill quando si parla della saga di The Witcher.

Durante un'intervista concessa a Fortress of Solitude, a cui hanno partecipato anche Anya Chalotra (interprete di Yennefer) e la sceneggiatrice e principale autrice dello show Lauren Schmidt, Freya Allan ha simpaticamente descritto Cavill come un "nerd totale", oltre che una vera enciclopedia vivente di The Witcher: "Stiamo girando una scena e lui dice qualcosa del tipo: 'Dovremmo usare questa frase presa da pagina 253 de Il Sangue degli Elfi [primo romanzo della saga letteraria]'", è quanto ha raccontato la giovane ragazza riguardo a quanto avviene sul set della serie.



A pochi giorni dall'esordio della Stagione 2, attesa il 17 dicembre, Netflix ha mostrato una nuova clip di The Witcher 2 con Geralt in combattimento contro un Leshen.