The Witcher, tra Netflix e videogame: Sapkowski non vuole paragonare 'spaghetti e bici'

In seguito al grande successo riscosso dalla serie Netflix dedicata a The Witcher, l'universo creato dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowsi è stato protagonista di un grande interesse da parte del pubblico.

Recentemente, la redazione di Gizmodo ha avuto di discorrere con l'autore di diverse tematiche, tra cui le sue opinioni in merito agli adattamenti di The Witcher realizzati nel corso degli ultimi anni. Nel corso dell'interessante intervista, Sapkowski ha confessato di non poter confrontare la serie Netflix con i videogiochi realizzati da CD Projekt RED. Questo per una ragione in verità molto semplice: non ha mai giocato ad alcun videogioco!

"Non posso confrontare nulla con i videogiochi, - ha esordito lo scrittore - perché non ne ho mai giocato nessuno. [...] I videogiochi semplicemente non fanno per me, come intrattenimento preferisco i libri. Ad ogni modo, secondo me serie TV e videogame - qualsiasi esso sia - non possono essere confrontati. Sono troppo differenti nell'approccio, nella realizzazione e negli obiettivi. Non si possono confrontare degli spaghetti alla carbonara con una bicicletta. Anche se entrambi hanno vantaggi e svantaggi".



Recentemente è stato siglato un nuovo accordo tra Sapkowski e CD Projekt RED per l'utilizzo dell'IP, mentre Netflix ha annunciato di star lavorando al lungometraggio animato The Witcher: Nightmare of the Wolf.