The Witcher: la nuova mod aggiunge la canzone del Bardo dalla serie Netflix

Il successo della serie Netflix di The Witcher spinge il modder "hub997" a trarre ispirazione dall'ultimo fenomeno televisivo del 2019 per aggiungere la canzone "Toss a Coin to your Witcher" nell'universo fantasy di The Witcher su PC.

La mod in questione si limita a riprendere il brano composto da Sonya Belousova e Giona Ostinelli per la serie TV Netflix con Herny Cavill. Lo scopo dell'autore di questo progetto è infatti quello di arricchire la campagna principale di The Witcher con una scena in cinematica dedicata al Bardo Ranuncolo e alla sua epica canzone creata dopo aver incrociato il proprio destino con quello di Geralt di Rivia.

Per dare forma a questa mod, hub997 non si è limitato a riprendere la canzone del Bardo ma ha deciso di spendersi per risincronizzare il labiale del personaggio ingame interpretato da Ranuncolo / Jaskier, aggiungendo oltretutto un pubblico fittizio (anch'esso caratterizzato da animazioni apposite) e delle inquadrature personalizzate per elevare il tenore artistico della sua opera.

Nel momento in cui scriviamo, la mod è compatibile solo con la versione PC del primo capitolo della serie dello Strigo, anche se la popolarità della serie Netflix ci induce a credere che assisteremo presto al suo porting (o a delle versioni ancora più elaborate) per il secondo capitolo e The Witcher 3 Wild Hunt. Nel frattempo, vi invitiamo ad ammirare questo video con cui mettiamo Geralt e Ciri di The Witcher 3 a confronto con la serie Netflix.