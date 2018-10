The Witcher: nuovo concept art per celebrare l'11° anniversario della serie

CD Projekt ha annunciato che, in occasione dei festeggiamenti dell'undicesimo anniversario dell'apprezzara serie RPG, rivelerà per i prossimi 11 giorni dei "fun fact" legati al franchise di The Witcher.

La prima curiosità di cui ci parla la software house polacca riguarda l'outfit della maga Triss Merigold, amica e amante di Geralt di Rivia, nonché uno dei più importanti personaggi all'interno della trilogia. Tramite la pagina Twitter ufficiale del gioco, ci viene quindi mostrato come si sia arrivato al look definitivo di Triss che vediamo all'interno di The Witcher 3: Wild Hunt. Inizialmente scorgiamo ancora la chiara ispirazione a The Witcher 2: Assassins of Kings, per poi arrivare alla versione definitiva presente nel terzo capitolo della serie.

Nei prossimi giorni, compreso oggi, la software house parlerà di altri dettagli sconosciuti riguardanti la serie, vi consigliamo quindi di continuare a seguire le nostre pagine per non perdervi le prossime novità.

The Witcher 3: Wild Hunt è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ricordiamo inoltre che il 23 ottobre verrà pubblicato su PC Thronereaker: The Witcher Tales, e che recentemente è stato annunciato il cast della serie TV Netflix, diretta da Lauren S. Hissrich e che vedrà Henry Cavill ricoprire il ruolo di Geralt di Rivia.