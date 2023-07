The Witcher dal peggiore al migliore: la classifica dei giochi di Geralt

Seppur con soli tre giochi all'attivo per il momento, la serie videoludica di The Witcher targata CD Projekt RED ha saputo ritagliarsi uno spazio di primissimo piano tra le preferenze degli appassionati di Action/RPG, rimasti stregati dalle avventure di Geralt di Rivia sempre più avvincenti con il passare degli anni.

E mentre si attendono novità concrete sulla nuova trilogia di The Witcher così come su ulteriori progetti già avviati dallo studio polacco, ingannare l'attesa rigiocandosi i tre episodi già disponibili potrebbe non essere un'idea malvagia: ecco la classifica della trilogia originale di The Witcher, qual è il più bello?

3 - The Witcher

La prima avventura di Geralt uscita esclusivamente su PC nel 2007 (e perfezionata un'anno dopo con la Enhanced Edition) ha subito messo sui radar CD Projekt RED, al suo esordio come sviluppatore. Un debutto andato in maniera positiva, considerato che l'originale The Witcher riuscì a convincere critica e pubblico grazie alla sua storia e la pregevole caratterizzazione di personaggi e mondo di gioco. Qualche riserva sul sistema di combattimento, ancora un po' grezzo e con margini di miglioramento, ma è indubbio che il primo episodio si sia rivelato molto interessante. Sarà molto curioso vedere come si rivelerà in futuro il remake del primo The Witcher, ufficialmente in sviluppo presso gli studi di Fool's Theory.

2 - The Witcher 2 Assassins of Kings

Il successo del primo gioco ha dato il via libera ad un seguito che già compie rilevanti passi avanti un po' in tutto rispetto al pur apprezzabile capostipite. The Witcher 2 Assassin's Of Kings si presenta su PC nel 2011 con una storia ancora più appassionante, una maggior cura non solo tecnica ma anche ludica, una struttura di mappe e quest perfezionata, ed ancora più ricco di contenuti. Quanto basta, insomma, per parlare di un grande sequel. L'arrivo della Enhanced Edition l'anno successivo segna inoltre l'esordio del brand anche su console, precisamente su Xbox 360, dimostrando che Geralt può lasciare un segno profondo anche su piattaforme casalinghe grazie ad un'ottima conversione.

1 - The Witcher 3 Wild Hunt

Ci rendiamo conto che si tratta di una classifica piuttosto lineare, ma ciò è un'ulteriore prova di quanto CD Projekt RED abbia continuato a perfezionarsi sempre di più episodio dopo episodio, raggiungendo la sua massima espressione creativa nel 2015 proprio con The Witcher 3 Wild Hunt. Il terzo gioco con protagonista Geralt è praticamente una somma di tutti gli aspetti migliori visti fino a quel momento nella serie, elevati all'ennesima potenza in un'avventura non solo enorme contenutisticamente, ma anche per idee e qualità generale. A stupire non è solo la direzione della storia principale e la scrittura dei dialoghi, ma anche la cura maniacale riposta in ogni attività secondaria, che si tratti di missioni o di minigiochi (il Gwent è diventato iconico). L'arrivo delle espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine, praticamente altri due giochi ancora, hanno definitivamente consacrato The Witcher 3 come una delle più importanti pietre miliari dello scorso decennio videoludico, se non oltre.