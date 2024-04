The Witcher: perché gli occhi di Geralt di Rivia diventano gialli?

Il successo della Serie TV di The Witcher ha ampliato sensibilmente il bacino di appassionati della saga ruolistica ideata da Andrzej Sapkowski. Sono perciò in tanti a chiedersi perchè Geralt di Rivia venga raffigurato sia nei videogiochi che nella serie TV con gli occhi gialli: c'è un motivo ben preciso!

Il cacciatore di mostri, spettri inquieti, demoni e abomini della notte interpretato sul piccolo schermo da Henry Cavill deve questo particolare dettaglio anatomico al lungo e faticoso addestramento compiuto per diventare, appunto, un Witcher.

Nessun appartenente a questa speciale gilda di guerrieri solitari, infatti, nasce con gli occhi gialli... anzi, in verità nessuna delle opere originarie di Sapkowski cita espressamente questo dettaglio che viene esaltato e 'reso canonico' solo nei videogiochi targati CD Projekt e successivamente dalla serie TV firmata Netflix.

Quello degli occhi gialli, d'altronde, è uno stratagemma utilizzato dagli sviluppatori per riallacciarsi ad uno dei passaggi fondamentali dei romanzi, ovvero il racconto delle tappe più importanti dell'addestramento intrapreso dai giovani destinati a diventare dei Witcher. Anche Geralt, come tutti gli altri giovani chiamati a intraprendere questo doloroso percorso di formazione, devono alterare la propria fisiologia per migliorare la propria percezione sensoriale, aumentare le capacità fisiche e, di conseguenza, trasformarsi in perfetti cacciatori di mostri.

Il 'segreto' degli occhi gialli di Geralt sta tutto nella Prova delle Erbe: in questo test potenzialmente mortale, l'eroe della serie TV e dei videogiochi di The Witcher deve acquisire le capacità richieste ad ogni Strigo assumendo una dose (quasi) letale di ingredienti alchemici e mutageni. La maggior parte degli adepti, purtroppo, non sopravvive al processo: solo i giovani più portati alla vita da Witcher riescono a superare questa Prova, seppure a costo di indicibili sofferenze che trascendono il dolore fisico come quelle derivanti dalla perdita della capacità di procreare (un aspetto, quest'ultimo, rappresentato metaforicamente dai capelli bianchi).

Gli occhi gialli di Geralt, di conseguenza, rappresentano la sua 'rinascita' come Witcher, nonché il dolore provato per raggiungere il suo nuovo status di cacciatore di abomini: è proprio grazie ai 'nuovi' occhi gialli che lo Strigo è in grado di percepire la presenza dei nemici in piena notte e cercare tracce in ambienti totalmente privi di luce.

Sapevate che proprio a causa di questo particolare dettaglio anatomico del personaggio videoludico di The Witcher che Henry Cavill ha quasi rischiato la vista nella Serie TV?

Playstation 5 Console Edizione Standard Slim è uno dei più venduti oggi su